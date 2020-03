Quando i clienti concludono una vendita, un finanziamento, un contratto che richiede l’assistenza notarile, al momento del pagamento della parcella e delle imposte, lamentele e rimostranze sono all’ordine del giorno. E si capisce: il “peso” di tutte le voci di spesa che gravano le parti non sono certo diminuite in questo periodo. Ad un periodo di deflazione non ha fatto riscontro un calo dell’imposizione tributaria e degli ulteriori costi. Se questo asserto corrisponde alla realtà, occorre tuttavia sfatare quello che è un vero e proprio luogo comune, vale a dire che il ministero notarile costi caro. Va chiarito per prima cosa (ammesso che ce ne sia l’esigenza, ma ogni volta mi rendo personalmente conto che la cosa non è per nulla scontata) che il notaio funge anche da esattore. Non si occupa soltanto di predisporre l’atto, mettere a punto le clausole del caso, effettuare le visure, assicurarsi che non vi siano sul bene pesi pregiudizievoli. Quello che il cliente paga non è soltanto la voce relativa agli onorari, ai diritti ed alle spese notarili (nonché all’imposta sul valore aggiunto, nella ragione del 22% su tali voci), ma anche tutte le imposte cosiddette “indirette”, legate cioè al perfezionamento dell’atto. Vengono in considerazione a questo proposito l’imposta di registro, di trascrizione, catastale, l’IVA nell’ipotesi in cui il corrispettivo pagato dalla parte sia assoggettato a questa imposta. Proprio in relazione all’imposta sul valore aggiunto mi è recentemente capitato un caso che, dal punto di vista di quello di cui stiamo parlando, risulta davvero emblematico. Si tratta di un cliente che acquistava da una società un pezzetto di terreno di poche centinaia di metri quadrati, assolutamente non edificabile. Il tutto per il modesto prezzo di 800 euro. Pur trattandosi di un piccolo appezzamento, la destinazione urbanistica rappresentata dal certificato comunale era duplice: per una minuscola porzione era agricola, per altra parte in zona di rispetto. In questi casi “scatta” un duplice regime tributario. Va premesso come esista, per la tassazione, una regola chiamata “principio di alternatività”. In base a questo principio, l’atto (ad esempio: una compravendita) o va assoggettato ad imposta di registro (nel caso di un terreno il 9 o il 12% del prezzo dichiarato, però con un minimo di euro 1000 indipendentemente dal valore), oppure va assoggettato ad IVA (questo capita quando a vendere è un soggetto imprenditore che aliena un bene che rappresenta per lui “merce”). Anche in questo caso però (dovendo scontare sul prezzo un’imposta sul valore aggiunto con aliquota variabile dal 4 % al 22% da pagare non al notaio, bensì al venditore, il quale a propria volta la riverserà al fisco) deve essere corrisposta tramite il notaio una imposta di registro in misura fissa di euro 200, oltre al pagamento delle imposte di catasto e di trascrizione nella stessa misura. Chiedendo scusa al nostro lettore e sperando che non si sia già annoiato, ora possiamo tirare le somme in relazione al caso pratico. Il nostro buon Paolo (nome di fantasia, ndr) che ha avuto la fortuna di comprare il pezzetto di terreno per 800 euro deve pagare le imposte “separatamente”: per la porzione posta in zona agricola seguendo le regole in materia di imposta di registro, per l’altra parte seguendo la tassazione degli atti sottoposti ad IVA. Questo ha comportato per l’area a destinazione agricola una tassazione (nella riferita misura minima) di 1000 euro oltre a 50 euro di imposta catastale e 50 di trascrizione. Per la parte di prezzo relativa alla porzione di terreno non agricola invece è stato necessario applicare l’IVA (che è stata corrisposta alla società venditrice insieme al prezzo). Il che si è sostanziato nel pagamento di ulteriori euro 200 a titolo di imposta di registro, 200 per imposta catastale e altre 200 per imposta di trascrizione. Bene: ora facciamo, come al ristorante, il conto complessivo della somma da pagare sul tavolo del notaio. Per la parte “a registro” sono euro 1100 (1000 + 50 + 50). Per la parte “a IVA” sono altri euro 600 (200 + 200 + 200). Il totale ammonta ad euro 1700, al quale poi devono essere aggiunti il bollo, la tassa archivio ed altre amenità. A questo punto non mi va neppure di parlare degli onorari notarili, che comunque sono una frazione della somma relativa alle imposte, ma mi limito ad osservare che il nostro Paolo, quando si è congedato, non aveva quella che esattamente può essere definita un’espressione soddisfatta. E le spiegazioni di cui sopra non sono bastate.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

