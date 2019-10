Non ci sono soltanto roboanti operazioni di leverage buyout, scissioni, fusioni, costituzioni di società, compravendite di capannoni, palazzi, centri commerciali, ville e appartamenti. Spesso il notaio si occupa di cose minime, che poi tanto minime non sono, perché appartengono alla vita di tutti i giorni ed alle pratiche esigenze di ciascuno di noi che, in definitiva, ogni giorno ci sediamo a tavola e mangiamo. Si potrebbe a buon diritto ritenere che un’economia sana inizia dalla cura degli atti più elementari, proprio come la robustezza di un palazzo dipende dalla bontà delle sue fondamenta. Cosa dire delle compravendite di piccoli appezzamenti di terreno, di orti, di boschi, di quelle negoziazioni di terre che, retaggio di tempi andati, ancor oggi vengono concluse nel mondo di campagna? Ho avuto la fortuna di operare sempre e costantemente, fin dall’inizio della professione, a contatto con questa realtà rurale alla quale mi sento legato profondamente pur se nato e cresciuto da “cittadino”. Negli ultimi anni sono stato testimone di importanti cambiamenti anche in questo ambito così peculiare. Il prezzo della vendita di terreni agricoli spesso è assai ridotto: non è infrequente che il passaggio di proprietà avvenga a fronte di un prezzo di poche migliaia di euro, talvolta anche sotto la soglia dei 1000 euro. Parliamo di tassazione e facciamo un esempio concreto, come quelli a volte capitano. Paolo vende a Marco un orto su un terrazzamento montano avente superficie di 400 metri quadrati per il prezzo 950 euro. La tassazione della vendita di immobili opera con aliquote proporzionali, ma non quando il prezzo è molto basso. In tal caso si pagano imposte che sono assimilabili alla misura “fissa”. Come dire che lo Stato ti fa pagare comunque una sorta di “biglietto” per fruire del servizio di trascrizione nei pubblici registri e per sottoporre l’atto alla formalità della registrazione. Una decina d’anni orsono Marco avrebbe corrisposto al fisco, tramite il notaio che fa da sostituto di imposta, la somma di euro 450 (150 per la registrazione, 150 per la trascrizione, 150 per la voltura catastale). Successivamente l’imposta fissa di registro è cresciuta a 200 euro, ma il vero “colpo di scena” è subentrato nel 2011. A quel tempo si stabilì che i trasferimenti o la costituzione di diritti reali immobiliari ai quali si applica l’imposizione proporzionale (come le vendite di terreni), sia applicabile un’imposta minima di registro nella misura di euro 1.000. Improvvisamente l’imposta di registro minima crebbe del 500%, quintuplicando da euro 200 ed euro 1000. E le altre due imposte? Per la trascrizione ed il catasto si è proseguito a fasi alterne. Infatti in un primo tempo sono state abbattute, in misura fissa di soli 50 euro. Anche così, però, quello che costava 450 euro, finiva per costare 1100 euro, vale a dire più del doppio e comunque ben oltre il prezzo del bene oggetto del contratto. Evidentemente questo non è bastato. Sia pure nella confusione del presente momento la “manovra” economica che sarebbe (il condizionale è d’obbligo) stata appena varata sembra prevedere la triplicazione dell’imposta ipotecaria e di quella catastale. È ben vero che non si tratta di cifre in assoluto di enorme rilevanza, ma è anche vero che esse sono destinate ad incidere in maniera significativamente diversa in relazione all’entità del prezzo del bene oggetto della vendita. Se compro un appartamento che vale 500.000 euro non mi accorgerò neppure se al conto del notaio si aggiungono altri 200 euro di spesa per le imposte. Non altrettanto è a dirsi, tuttavia, per il nostro Paolo che ha comprato da Marco l’orticello per 950 euro. Per lui infatti vorrà dire pagare oltre il 20% in più di quello che aveva preventivato. Insomma: comprare l’orticello non sarà poi tanto bello.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

