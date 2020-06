Nonostante dallo scorso 3 giugno il Governo centrale abbia dato il via libera agli spostamenti tra regioni senza restrizioni, alcuni governatori hanno scelto di adottare linee di condotta improntate alla cautela. Così, soprattutto nelle regioni del Sud, sono stati varati provvedimenti di prevenzione, contenimento e monitoraggio degli spostamenti in entrata, con l’obiettivo di scongiurare l’importazione di un eventuale contagio dalle aree dove il coronavirus, seppur più blandamente, sta ancora circolando.

Sono quattro le regioni in cui è obbligatorio registrarsi in ingresso: Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna. In Calabria l’ordinanza n. 49 firmata dal governatore Jole Santelli stabilisce che dal 3 giugno chi varca i confini regionali debba autoregistrarsi sul sito www.rcovid19.it. Eliminato l’obbligo di quarantena domiciliare.

Chi raggiunge la Basilicata, invece, deve comunicare il proprio ingresso al medico curante, al pediatra o al numero verde 800.996688.

Anche in Puglia è necessaria la registrazione seguendo le indicazioni riportate dal sito internet sanita.puglia.it. Inoltre, chi arriva da fuori regione deve tenere memoria dei contatti avuti durante la permanenza sul territorio per un periodo di trenta giorni. La Regione richiede l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno. Ai turisti, inoltre, si raccomanda di scaricare l’app Immuni.

Infine, in Sardegna l’ultima ordinanza del governatore Christian Solinas prevede l’obbligo di compilazione di una registrazione e di un questionario (regione.sardegna.it) da consegnare all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto. Fino al 12 giugno la compilazione potrà essere anche manuale. Dal 13 giugno in avanti, invece, diventerà obbligatorio compilare la documentazione online sulla piattaforma SUS o attraverso l’applicazione SardegnaSicura. Una copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata alla carta d'imbarco e al documento d'identità. A chi volontariamente si sottoporrà a test sierologico sarà consegnato un voucher da spendere in attività da praticare sull’isola.

In Campania il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza in vigore fino al 15 giugno, con la quale si prescrivono il controllo della temperatura corporea e l’eventuale tampone/test rapido Covid19 all’arrivo nelle principali stazioni ferroviarie (Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri) con treni che effettuano collegamenti interregionali, nei porti e all'aeroporto. Anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha emanato un’ordinanza in ottica di prevenzione del contagio. In particolare il documento stabilisce che non possano entrare in regione soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C. Ingresso vietato, inoltre, ai soggetti in isolamento fiduciario.

In Sicilia non è stata introdotta nessuna restrizione in accesso. Tuttavia la regione ha fatto predisporre l’app Sicilia SiCura, che può essere scaricata facoltativamente. Attraverso di essa il turista potrà comunicare agli organi competenti il proprio stato di salute. In caso di necessità si sarà poi ricontattati dai medici dell’Asp territoriale.

Mascherina obbligatoriain 4 regioni

Chi intende raggiungere Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Campania dovrà portare la mascherina anche all’aperto. A queste regioni si aggiunge il Piemonte, dove l’obbligo di mantenere la mascherina all’aperto resta in vigore solo nelle aree pertinenziali (per esempio i parcheggi) dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita.

In tutte le regioni sono sempre in vigore le disposizioni nazionali: mascherina obbligatoria negli ambienti chiusi, obbligo di permanenza al proprio domicilio in caso di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri in caso di attività fisica).

Stazioni, aeroportie le regole in auto

All’ingresso delle stazioni dei treni ad alta velocità e degli aeroporti è prevista la rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda le disposizioni per chi si sposta in automobile mascherina obbligatoria se si viaggia con persone non conviventi. Davanti potrà stare solo il conducente, dietro al massimo due passeggeri ben distanziati. Nessun obbligo di mascherina o distanziamento in caso di viaggio con familiari conviventi.

