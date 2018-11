Ci siamo più volte occupati, da queste colonne, dell’operato del notaio (Ma in fondo cosa fa il notaio? Custodisce un bene importante: la pubblica fede, 3 novembre 2014; il notaio e gli obblighi antiriciclaggio, 22 ottobre 2018). Se ci ritorniamo a costo di sembrare noiosi, è per un motivo assai semplice. Tutti i giorni infatti mi capita di misurare un divario crescente tra la percezione che la clientela ha del ruolo notarile e la sostanza della quotidiana operatività di questo professionista, visto tradizionalmente come una figura che sa di stantìo, di “antico”. In altri termini: un soggetto fondamentalmente inutile. L’avvento di moderne tecniche quali la blockchain e la firma digitale dovrebbero, a parere di alcuni, decretarne poi addirittura la scomparsa. Mi limito a ricordare un concetto fondamentale. La figura del notaio è stranamente ibrida. Egli è, contemporaneamente, pubblico ufficiale e libero professionista. Una sorta di “cerniera” tra tutela degli interessi dei singoli cittadini, più in generale, dei soggetti privati e protezione dell’ordinamento statale e del rispetto delle leggi. Il “mestiere” del notaio si è tuttavia profondamente modificato rispetto al passato. Facciamo l’esempio pratico di una compravendita immobiliare. Una trentina di anni fa il notaio al quale fosse stato conferito l’incarico di predisporla, avrebbe avuto l’onere di fare le ispezioni ipotecarie per verificare se il bene fosse libero o meno e di indagare la volontà delle parti, allo scopo di apporre le clausole idonee a rappresentare la loro esatta intenzione. E oggi? Non dico che l’ultima preoccupazione sia diventata quella appena menzionata (l’indagine della volontà delle parti), ma certamente il tempo che le si dedica è enormemente inferiore a quello che il notaio e i suoi collaboratori impiegano per occuparsi di questioni tanto astruse per i non addetti ai lavori, quanto potenzialmente pericolose se non debitamente e diligentemente seguite. Esempi pratici? Parlare di situazione urbanistica degli immobili è diventato banale: nel 1985 intervenne al riguardo una vera e propria rivoluzione. Venne infatti previsto che, a pena di nullità dell’atto (cioè la sanzione più grave, che implica non solo l’inefficacia della vendita, ma anche sanzioni disciplinari per il notaio e il risarcimento dei danni) che in tutti i contratti traslativi dovessero essere enunciati gli estremi dei provvedimenti urbanistici relativi ai fabbricati. Inutile dire come spesso fare chiarezza su questi elementi sia estremamente difficoltoso e oneroso. Prendiamo poi la destinazione urbanistica dei terreni che siano oggetto di vendita. Occorre che sia certificata da apposito documento che deve essere rilasciato dal competente Ufficio comunale. Va controllato che sia valido e non scaduto. La certificazione energetica degli edifici segue percorsi ancora più tortuosi: per certi atti serve e per certi non serve. Il metodo di validazione di questi certificati è cambiato numerose volte e occorre stare attenti al tempo in cui il certificato è rilasciato. Ogni Regione italiana adotta regole proprie, spesso divergenti le une rispetto alle altre. E non è finita ancora: occorre controllare che la firma digitale del certificatore non sia scaduta o sia stata revocata e la piena riferibilità del certificato all’unità immobiliare oggetto della vendita. Nel 2010 è stata inoltre introdotta un'ulteriore e rilevante causa di nullità degli atti immobiliari. Essi infatti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali. Sono sorte immediatamente infinite discussioni se sia sufficiente una minima difformità (come un piccolo muretto non riportato nella scheda catastale o un balcone più ampio di come descritto) per dover ripresentare l’intera pratica in catasto, con aggravio di tempi e di costi per i cittadini. Se a tutto questo (e ad altro che per non annoiare oltremisura il lettore ci asteniamo dal commentare) aggiungiamo le astruserie che sembrerebbero essere imposte dalle vigenti leggi in materia di tutela della privacy (il “famoso” DGPR entrato in vigore da pochi mesi) e di obblighi antiriciclaggio e di adeguata verifica, ci si può legittimamente porre una domanda. Ma per chi lavora veramente il notaio?

Daniele Minussi

