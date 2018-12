Su queste colonne ci siamo occupati in plurime occasioni di illustrare l’attività del notaio.

Lo scopo era quello di far percepire l’insostituibilità del suo operato. Non è una questione di tecnica: la funzione notarile resterà importante anche se l’avvento di «invenzioni» come la blockchain dovesse rivoluzionare i sistemi pubblicitari e modificare completamente l’attuale sistema. Altrettanto importante è far percepire il ruolo del notaio come testimone del proprio tempo. Cosa intendo dire? Va premesso che il sottoscritto ha avuto l’enorme fortuna di vivere e lavorare in una dimensione locale straordinaria. La nostra Regione, ma soprattutto la nostra Provincia, potrebbe essere non a torto considerata una sorta di Paradiso in terra. Iniziamo a considerarne la morfologia. Montagne dalla bellezza straordinaria, colline alternate da tratti di pianura fertile. E poi l’acqua. Tanta, tantissima: torrenti e fiumi, spesso cascate, laghi piccoli e grandi. Un capolavoro della natura la cui presenza noi diamo per scontata, come per tutte le risorse che di cui si disponga in abbondanza. Basterebbe però fare un viaggio in altri Paesi per rendersi conto di cosa significhi la penuria di questo bene fondamentale. La gente che vive in questa terra da generazioni ha sempre saputo trarre utile da queste ricchezze naturali, sviluppando una capacità e un’inventiva, coniugata ad un’operosità, straordinarie. Lo sviluppo artigianale e industriale hanno costituito l’altro volto della medaglia di questa favorevole situazione. Un tessuto economico come il nostro si costituisce sedimentando secoli di sviluppo basato sul duro e quotidiano lavoro, talvolta umile e nascosto, di un popolo ingegnoso e testardamente costante. Non si vuole davvero fare i nostalgici del passato, ma non è sbagliato rammentare che il risparmio non è altro se non “lavoro congelato” e messo via. Prima degli anni 2000 in Lombardia esisteva una Banca che era tra le Casse di Risparmio più ricche del mondo. Ma cosa c’entra in tutto questo il notaio? Il nostro lavoro quotidiano consiste non soltanto nello stipulare meccanicamente compravendite e mutui. Il notaio, assai frequentemente, è chiamato a risolvere problemi. Non soltanto squisitamente giuridici. E il suo lavoro, come per tutti, è direttamente condizionato dalla qualità dell’ambiente in cui opera. Così, se ci si trova ad avere a che fare con un variegato tessuto di piccole e medie imprese, di aziende artigiane, di commercianti, va da sé come occorra prendersi cura delle vicende di chi queste imprese le deve gestire e portare avanti. L’osservazione pare invero banale, ma non lo è nelle implicazioni. Badare a come ottenere il risultato (sia pure giuridicamente) di fornire le risorse finanziarie ad un’azienda per farla crescere, trovare il modo di agevolare il passaggio generazionale tra padre e figlio salvaguardando gli equilibri familiari e i diritti degli altri fratelli, favorire la soluzione di situazioni ereditarie complesse che trovano composizione nel perfezionamento di atti divisionali: sono tutte attività complicate. Non si tratta soltanto di sapere di diritto. La tecnica giuridica è ovviamente indispensabile, ma non solo non è tutto: non è neppure l’ingrediente principale. Capire cosa desiderano davvero le persone, le loro esigenze e i loro desideri: rinvenire un filo logico, un minimo comun denominatore di queste esigenze e di questi desiderata. Soltanto questo conduce all’accordo. E il contratto non è altro se non un accordo “rivestito” dal diritto. Di questo, alla fine, si occupa il notaio. Per questo egli è la memoria del suo tempo e dei luoghi in cui ha la fortuna di operare. Lavora per la gente e in mezzo alla gente. Quando “cristallizza” la propria attività egli “produce” l’atto pubblico (la vendita, il mutuo, il verbale d’assemblea, la permuta, la divisione, etc.). Ogni singolo atto, che deve rivestire canoni formali assai rigorosi previsti per legge, deve obbligatoriamente essere conservato in volumi rilegati che non possono, per tutto il tempo in cui il notaio opera, uscire dal suo studio. Una volta che il notaio fosse venuto meno, pensionato o trasferito in altro distretto, tutti questi volumi (che racchiudono migliaia di atti scritti con inchiostro indelebile) devono essere riversati presso l’Archivio notarile distrettuale. Si tratta di un Ufficio, presente grossomodo in ogni provincia, che costituisce un’articolazione del Ministero della Giustizia. Dopo un secolo di permanenza, i volumi devono essere ulteriormente riversati all’Archivio di Stato per essere quivi perennemente conservati. Ecco allora perché il notaio è testimone del suo tempo: in “prima battuta” assiste alle vicende umane e, se svolge bene il proprio lavoro, ne favorisce la composizione, forgiando l’accordo. Una volta che il contratto è concluso, egli ne ha l’onere, quasi sacerdotale, della conservazione. Dopo di lui se ne prenderanno cura gli Uffici pubblici a questo preposti, in maniera tale da consentire a tutti di poter comprendere, anche a distanza di secoli, la storia del nostro tempo, della nostra terra, della nostra gente.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

