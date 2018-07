In questo periodo dell’anno è importante proteggere i nostri amici animali con prodotti antiparassitari dedicati per pulci e zecche.

Non dimenticatevi soprattutto nel nord Italia di proteggerli anche per la filariosi cardiopolmonare, un verme trasmesso dalle zanzare responsabile di patologia cardiopolmonare. E per chi va’ in vacanza in tutta la zona costiera, isole e centro Italia è fondamentale tutelare il cane nei confronti della Leishmaniosi, protozoo trasmesso dal flebotomo, che può infettare anche l’uomo.

A chi si appresta ad effettuare lunghi viaggi con il proprio animale ricordiamo sempre di garantire al vostro amico a 4 zampe il massimo comfort. Per chi viaggia in macchina è consigliabile un digiuno di 4-6 ore e in caso di cinetosi o stato di agitazione eccessivo contattare il veterinario che vi consiglierà cosa fare. Attenzione ai colpi di calore: non lasciare mai da solo in macchina nemmeno con i finestrini aperti il vostro animale, caldo-umido e temperatura dell’asfalto rischiano di trasformare la vostra auto in un forno!

Per chi fa meta in campagna o in montagna attenzione alle punture di insetto con conseguenti possibili reazioni orticariodi che si manifestano con pomfi, gonfiori improvvisi e prurito intenso.

Per chi invece preferisce il mare ricordarsi che l’acqua del mare è salata, quindi sempre risciacquare il proprio cane con acqua dolce dopo il bagno. Evitare il bagno subito dopo il pasto.

La sabbia bollente è fastidiosa per i cuscinetti dei nostri amici, è preferibile farli camminare all’ombra e portarli in spiaggia nelle ore più fresche.

A chi ha in programma vacanze all’estero, raccomandiamo di assicurarsi di avere tutta la documentazione disponibile (passaporto, antirabbica, trattamento per Echinococco dove richiesto…). E’ bene chiedere al proprio veterinario o all’ats di zona tutte le informazioni con ampio anticipo.

