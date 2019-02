La cryothermolipolisi è una tecnica innovativa per la riduzione del grasso addominale, della cellulite e per il trattamento anti-età. È la scelta preferita dalle persone che desiderano modellare il proprio corpo senza sottoporsi ad interventi invasivi, come la liposuzione , poiché è un trattamento NON INVASIVO e INDOLORE. Questa terapia, consente di contrastare in modo mirato i tessuti adiposi in eccesso, utilizzando il freddo estremo per creare vasocostrizione, senza danneggiare i tessuti. Il trattamento viene effettuato tramite un’apparecchiatura che permette di agire su regioni specifiche del corpo, attraverso il raffreddamento delle cellule adipose che innesca il processo di lipolisi, ovvero una scomposizione delle cellule adipose.

La cryothermolipolisi si basa su un semplice principio termico, secondo il quale il grasso si riduce se “congelato”. In questo modo le cellule adipose che si trovano sotto la cute, essendo più sensibili al raffreddamento, subiscono il processo di cristallizzazione, seguita da una lisi spontanea, lenta e graduale. La necrosi delle cellule di grasso, dovuta allo stress termico, provoca l’attivazione di processi infiammatori naturali che portano all’eliminazione dei residui tramite il sistema linfatico, consentendo quindi una riduzione significativa del grasso corporeo in eccesso.

Quante sedute occorrono?

Sin dalla prima seduta avviene già un cambiamento a livello estetico. I risultati diventano stabili già dalla terza/quarta seduta, in cui si nota una miglior tonificazione e una riduzione di volume della zona trattata.

Si consiglia di effettuare almeno due trattamenti ravvicinati nella stessa settimana per le prime due settimane e proseguire poi con una seduta settimanale per il periodo successivo. Nel corso della settimana è consigliabile eseguire trattamenti drenanti manuali (linfodrenaggio) o strumentali (pressoterapia) per favorire e velocizzare l’eliminazione dei prodotti di scarto.

È un trattamento definitivo?

La cryothermolipolisi è efficace nel ridurre le cellule adipose a livello locale, nella zona in cui è stato eseguito il trattamento. L’accumulo di adipe nel corpo dipende da diversi fattori: dalle condizioni soggettive del paziente, dal suo metabolismo, dalla quantità di movimento fisico quotidiano e dalle abitudini alimentari. Per ottenere un risultato duraturo è utile abbinare alla cryothermolipolisi uno stile di vita sano ed attivo.

Anti-età e ringiovanimento della pelle

Altro effetto della crioterapia è quello di migliorare la condizione generale della pelle, aumentando l’apporto di ossigeno e sostanze nutritive. Trattamenti di crioterapia frequenti contribuiscono a rassodare la pelle e prevenire le rughe. Durante il trattamento i vasi sanguigni e i capillari subiscono un effetto di vasocostrizione e vasodilatazione, questo fa sì che le tossine immagazzinate negli strati della pelle vengano scomposte e portate via. Il freddo intenso attiva la produzione di collagene negli strati più profondi della pelle, appianando le linee del viso, riducendo imperfezioni, rughe e rendendo l’aspetto più compatto in pochi minuti. La pelle diventerà più liscia e più tonica grazie all’elasticità riacquistata, con una sensazione generale di ringiovanimento.

