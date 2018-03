(afm) Presbiopia è un disturbo della vista che consiste in una diminuita capacità di accomodamento del cristallino dovuta all’età e si manifesta come difficoltà di vedere chiaramente da vicino (rende per esempio difficile leggere), mentre rimane inalterata la visione da lontano.

Il Cristallino è una delle lenti naturali (l’altra è la cornea) che abbiamo all’interno dell’occhio. Si presenta come un disco flessibile, trasparente e fibroso; i cambiamenti automatici della sua curvatura (accomodamenti) fanno sì che le immagini di oggetti posti a varie distanze siano messi a fuoco sulla retina in modo da essere chiaramente osservati. L’età diminuisce questa capacità provocando via via sempre più visione sfuocata da vicino (Presbiopia).

La presbiopia compare di solito intorno ai 40-45 anni. A partire da quella data, si consiglia un esame regolare della capacità visiva un anno sì e uno no. La presbiopia la si corregge con lenti correttive e sono di 3 tipi:

• Lenti monofocali. Dotate di un unico “fuoco” (o “punto” di visione nitida), sono tra le soluzioni più semplici e conosciute per l’occhiale da presbite.

• Lenti multifocali o progressive. Evoluzione delle lenti bifocali, consentono una visione

nitida a tutte le distanze.

• Lenti degressive o da ufficio. Ottimizzate per le distanze brevi e medie (da 30 cm a 4 m), sono utilizzate in contesti particolari, come appunto l’ambiente scrivania/ufficio o casalingo. Le lenti multifocali (o progressive) sono costituite da tre “zone” caratterizzate da “gradazioni” diverse. La superiore permette la visione a lunga distanza; quella inferiore consente di vedere bene nelle distanze più brevi; la zona centrale agisce come area di passaggio tra le due e garantisce una sorta di equilibrio tra la visione da lontano e quella da vicino. Sono dunque le lenti di maggiore efficacia quando la presbiopia è associata a forme di ametropia, come miopia e ipermetropia.

Esistono anche lenti a contatto multifocali, che correggono contemporaneamente miopia/ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, si possono avere 1 day per un uso ricreativo come sport o svago da usare saltuariamente, oppure costruite su misura per un uso prolungato e duraturo nel tempo.

