(ces) Il mutuo è uno dei contratti di più larga applicazione notarile. Si va dai finanziamenti all’impresa, ai mutui di scopo, finalizzati a consentire la realizzazione di specifici progetti, fino ai più comuni mutui per l’acquisto della casa. Oggi si può quasi dire che non c’è acquisto di abitazione che non sia accompagnato da prestito bancario inteso a consentire che una cospicua parte del prezzo sia sovvenuta dalla banca. Così, subito dopo aver perfezionato la compravendita immobiliare, il notaio provvede a stipulare anche il mutuo, che viene garantito da ipoteca da iscriversi sull’immobile appena acquistato. I testi dei contratti di mutuo, pur dovendosi dare atto degli sforzi fatti dagli Istituti bancari intesi a semplificare le espressioni usate e dell’introduzione di apposite norme di legge volte a garantire trasparenza e maggiore omogeneizzazione, non sono sempre compresi dal mutuatario (vale a dire da chi i soldi li prende a prestito). Spesso quest’ultimo non è dunque in grado di effettuare scelte perfettamente consapevoli e, soprattutto, per lui convenienti. Si sprecano nelle bozze contrattuali e negli allegati gli esempi di calcolo per la penale che deve essere corrisposta alla banca nell’ipotesi di anticipato rimborso della somma mutuata, con tanto di numeri e risultati dei calcoli, ma non viene spesa una parola per illustrare altri meccanismi, che forse sarebbero assai più importanti per giudicare della convenienza di rimborsare anticipatamente i denari prestati o di “cambiare banca” (la famosa “surrogazione” introdotta dal decreto “Bersani”). Valga su tutti il metodo di capitalizzazione “alla francese” che, a dispetto del suo nome, viene utilizzato praticamente nella totalità dei casi di mutuo per acquisto immobiliare anche se siamo al di qua delle Alpi. Mi è capitato di domandare ai clienti, in sede di stipula, quando leggevo loro la relativa menzione, se conoscessero che cosa volesse dire. Invariabilmente la risposta ricevuta è negativa: praticamente nessuno sa che cosa significa. Dunque nessun lo sa, ma conta eccome! Vediamo insieme di che cosa si tratta. L'ammortamento alla "francese" prevede che ogni rata sia costante e uguale dall’inizio alla fine e sia comprensiva di parte del capitale (quota capitale) e di altra parte di interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo). Mentre la quota di interessi è più alta nel primo periodo, decresce via via nel corso dell'ammortamento. All’inverso, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente (secondo una legge geometrica tipica della capitalizzazione composta). Per questa ragione l'ammortamento francese è anche detto "progressivo" e “a rata costante”. Perché tutto questo? Si dice che sia fatto per beneficiare il mutuatario che desidera una rata fissa e non tante rate composte tutte dalla stessa quota di capitale e da interessi che all’inizio sarebbero tanti e soltanto poi calerebbero. Questo è vero, ma ci sono altri aspetti da considerare. Anzitutto, facendo uso del regime dell'interesse composto, l’importo della rata comprende anche quella che, in gergo, si chiama “capitalizzazione anatocistica”. In parole povere: interessi sugli interessi, calcolati anno per anno. Tutto questo non ha rilevanza se il mutuatario arriva fino all’ultima rata. Ma cosa accade se chi ha contratto il prestito desidera porvi fine prima del tempo? La risposta è tanto agevole, quanto imbarazzante: il mutuatario “scopre” a quel punto che, anche dopo aver provveduto al rimborso di non poche rate, la quota capitale che deve ancora rimborsare se vuole terminare il mutuo è ancora assai cospicua! Come mai accade questo? La risposta è semplice: perché, come abbiamo detto, le rate che si rimborsano prima sono composte prevalentemente da interessi e da poco capitale. Interessi che si riferirebbero a tutto il periodo di durata del finanziamento, ma che, allo scopo di avere rate costanti, sono state “spalmate” con effetto anticipatorio all’inizio dell’ammortamento. Questo effetto, beninteso, è perfettamente legale, ma l’interrogativo che ci si potrebbe porre è il seguente: perché prodigarsi in mille parole per spiegare al cliente che l’1% di 1000 è 10 e che 10 più 1000 fa 1010 e poi non sprecare una parola soltanto per spiegare a chi fa un mutuo come funziona la capitalizzazione alla francese?

Daniele Minussi

