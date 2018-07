E’ una lunga estate di eventi quella che si sta svolgendo a Lecco. Un’estate caratterizzata da appuntamenti pensati per coinvolgere di volta in volta il maggior numero di persone possibile: un pubblico di ogni età e dagli interessi più vari. Ecco il programma da oggi a settembre.

MERCOLEDÌ 4

ore 19 - 22

Piazza XX Settembre: Musica a Cena. A cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

ore 20.30

Piazza Garibaldi

13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”. Sfilata e cerimonia d’apertura. A cura di Harmonia Gentium

ore 21

piazza Garibaldi

Fantasmagorie. Festival cinema di animazione

a cura di LTM e Associazione

Dinamo Culturale

ore 21.30

Basilica di San Nicolò di via San Nicolò, 1 Concerto di gala del Coro National Boys Choir of Canada. 13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”

a cura di Harmonia Gentium

GIOVEDÌ 5

ore 21

Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

ore 21

Basilica di San Nicolò di via San Nicolò, 1

Concerto di gala (cori turno A). Concerto del coro Ukrainnian Boys Choir

Dzvinochok

13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”. A cura di Harmonia Gentium

VENERDI’ 6

ore 18

Torre Viscontea di piazza XX Settembre, 3

Inaugurazione della mostra Heart. Uomo e ambiente

A cura del Parco regionale del Monte Barro

ore 21

Palazzo Belgiojoso / Civico Planetario - corso Matteotti, 32. Il cielo di Marte: come appare il firmamento dal pianeta rosso. A cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

ore 21

Piazza Garibaldi

Fantasmagorie. Festival cinema di animazione. A cura di Associazione Dinamo Culturale

ore 21

Basilica di San Nicolò in

via San Nicolò, 1

Concerto di gala (cori turno B) Concerto del coro Bonifantes Bois Choir. 13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”. A cura di Harmonia Gentium

SABATO 7

ore 15 e 16.30

Palazzo Belgiojoso/Civico

Planetario - corso Matteotti, 32. Il Sabato dei Bambini. Proiezioni e/o laboratori

A cura del Comune di Lecco

e Ass. Deep Space

ore 21

Rione di Laorca

Concerto del Corpo Musicale G. Brivio a cura della Consulta Musicale di Lecco

ore 21

Da Lungo Lario IV Novembre

Sfilata dei cori. 13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”

a cura di Harmonia Gentium

ore 21.45

piazza Garibaldi

Concerto Folkloristico Europeo 13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”

a cura di Harmonia Gentium

DOMENICA 8

ore 8 - 19

piazza XX Settembre

Lecco Antiquaria. Mercatino dell’antiquariato a cura di Lombardia Eventi

ore 10 - 22

via Pescatori (loc. Pescarenico). Creativity & Brocantage. Mercatino della creatività e del piccolo antiquariato. Iniziativa a cura di Lombardia Eventi

ore 15 - 18

piazza Padre Cristoforo

Visite guidate al Convento e alla Chiesa di Pescarenico

Iniziativa a cura dei volontari della

Parrocchia di Pescarenico

ore 21

piazza Garibaldi

Fantasmagorie Festival cinema di animazione a cura dell’Associazione Dinamo Culturale

DA LUNEDI’ 9 A SABATO 14

Palazzo Belgiojoso / Civico

Planetario - corso Matteotti, 32. Campus di astronomia

per bambini (prenotazione obbligatoria ai Musei) a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

MARTEDI’ 10

ore 17 - 18

Biblioteca Civica “U. Pozzoli”

via G. Bovara, 58. Leggere sul prato - Letture ad alta voce per i bambini da 4 a 8 anni

a cura del gruppo “Leggere per gioco, leggere per amore” di Lecco

MERCOLEDI’ 11

ore 19 - 22

piazza XX Settembre

Musica a Cena a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

ore 21

piazza Garibaldi. Cinema in piazza a cura di LTM

GIOVEDI’ 12

ore 21

Auditorium Casa dell’Economia, via Tonale, 28

Festival di Bellagio “Omaggio a Rossini” Sinfonie e arie d’opera in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa del compositore

a cura del Comune di Lecco

ore 21

Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

VENERDI’ 13

ore 21

piazza Garibaldi. Concerto Gospel Sol Quair and Friends a cura del Comune di Lecco

SABATO 14

ore 21

Palazzo delle Paure. Il Lario sul pentagramma. novelle post manzoniane. Reading poetico-musicale di Federico Bario. Prenotazione obbligatoria Ai Musei entro giovedì 12 luglio (min. 8 - max. 25 persone) a cura del Comune di Lecco

DOMENICA 15

ore 9.30

Lungo Lario Isonzo (piattaforma a lago). 17° Triathlon Sprint Città di Lecco

a cura di SSD Triathlon Lecco

ore 15 - 18

piazza Padre Cristoforo

Visite guidate al Convento e alla Chiesa di Pescarenico

a cura dei volontari della Parrocchia di Pescarenico

MERCOLEDI’ 18

ore 19 - 22

piazza XX Settembre. Musica a Cena a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

ore 21

Piazza Garibaldi. Cinema in piazza a cura di LTM

GIOVEDI’ 19

ore 21

Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

ore 21

piazza Garibaldi (in caso di mal tempo: Auditorium Casa

dell’Economia - via Tonale, 28) Kenny Garrett - The Quintet Lecco Jazz Festival 2018

a cura del Comune di Lecco

SABATO 21

Notte Bianca in città all’insegna della cultura e dell’intrattenimento

DOMENICA 22

ore 9 - 19

Lungo Lario C. Battisti

Mercatino della creatività a cura di Eventi New Generation

ore 10 - 19

vari luoghi Pianoforti in città “Suonami” Lecco Jazz Festival 2018 a cura del Comune di Lecco

ore 10 - 19

piazza Garibaldi

Lecco Jazz Festival “Il Grande Piano” Animazione e danza musicale su tastiera lunga

6 metri suonata con i piedi

a cura del Comune di Lecco

MERCOLEDÌ 25

ore 19 - 22

piazza XX Settembre Musica a Cena a cura dell’Associazione

Culturale Spazio Spettacolo

ore 20.30

Palazzo Belgiojoso di corso Matteotti, 32. Festival tra lago e monti, concerto inaugurale a cura del Comune di Lecco e Ass. Musicale Duomo

ore 21

Piazza Garibaldi. Cinema in piazza a cura di LTM

GIOVEDI’ 26

ore 21

Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

VENERDÌ 27

ore 21

piazza Garibaldi (in caso di

mal tempo: Auditorium Casa

dell’Economia - via Tonale, 28) Rossana Casale Ballads Duo. Lecco Jazz Festival 2018 a cura del Comune di Lecco

ore 21

Palazzo Belgiojoso / Civico

Planetario - corso Matteotti, 32. La sera di Marte. Conferenza e osservazione nel giorno della Grande Opposizione a cura del Comune di Lecco

SABATO 28 E DOMENICA 29

ore 14 - 20 (sab 28)

ore 10 - 18 (dom 29)

Polo Territoriale di Lecco (Politecnico di Milano), via Gaetano Previati, 1/c - Lecco. ItLUG Lecco 2018. Esposizione di costruzioni Lego a cura dell’Ass. ItLUG

DOMENICA 29

ore 9 - 19

Lungo Lario C. Battisti. Mercatino della creatività

Eventi New Generation

MARTEDI’ 31

ore 21

Piazza Garibaldi. Serata in memoria del Maestro Dino Siani. A cura di LTMMER 1

ore 19 - 22

Piazza XX Settembre

Musica a Cena

Iniziativa a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

ore 21

piazza Garibaldi. Cinema in piazza a cura di LTM

SABATO 4

ore 21

piazza Garibaldi. Festival Suoni Mobili Stein Hureim Il Sentimento popolare #2

A cura dei Musicamorfosi

DOMENICA 5

ore 10.30

Villa Manzoni. via Don Guanella, 1. Visite guidate a Villa Manzoni a cura del Gruppo Guide Lecco

SABATO 4 E DOMENICA 5

ore 9 - 22

Lungo Lario Cesare Battisti. Mercatino della creatività a cura dell’Associazione La Fenice

MARTEDI’ 7

ore 17 - 18

Biblioteca Civica “U. Pozzoli”

via G. Bovara, 58. Leggere sul prato Letture ad alta voce per i bambini da 4 a 8 anni a cura del gruppo “Leggere per gioco, leggere per amore” di Lecco

MERCOLEDI’ 8

ore 19 - 22

Piazza XX Settembre, Musica a Cena a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

VENERDI’ 10

ore 21

piazza Garibaldi Spettacolo di Cabaret “Marchette scanzonate” a cura del Comune di Lecco

DA SABATO 11

A MARTEDI’ 14

ore 9 - 22

Lungo Lario Piave Mercatino della creatività a cura dell’Associazione La Fenice

DOMENICA 12

ore 8 - 19

Lungo Lario Isonzo Lecco Antiquaria a cura di Lombardia Eventi

MERCOLEDI’ 15

ore 9 - 22

Lungo Lario C. Battisti Solo Handmade - Mercatino della creatività a cura di Lombardia Eventi

DA GIOVEDI’ 16

A SABATO 18

ore 11, 16 e 21

In centro Lecco: A testa in su! Festival delle meraviglie ad alta quota con spettacoli e performance di danzatori, trampolieri e figuranti - Circo e dintorni. A cura del Comune di Lecco

SABATO 18

E DOMENICA 19

ore 9 - 22

via Pescatori (loc. Pescarenico). Mercatino della creatività a cura dell’Ass. La Fenice

