La nota emergenza sanitaria, conseguente alla pandemia COVID-19, ha fatto assumere al Governo italiano delle misure di contenimento, di carattere socio-economico finalizzate a contrastare la propagazione del virus. Tali misure hanno drasticamente ridotto gli spostamenti delle persone le quali, per tutelare la loro salute, sono state costrette a rimanere al sicuro nelle proprie mura domestiche. La vita di noi tutti è stata stravolta sia dal lato personale sia dal lato lavorativo. In particolare, ove risultato possibile, si sono diffuse delle procedure di lavoro agile (o smart working) ossia una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa scevra da vincoli spazio temporali che dà la possibilità al lavoratore, in accordo con il titolare, di organizzare il lavoro da casa conciliandolo con la vita familiare. La crisi, quindi, ha insegnato anche alle persone meno avvezze alle tecnologie come i dispositivi digitali possano facilitare e aiutare la vita di tutti; conseguentemente sono divenuti di uso comune gli acquisti on line nonché i colloqui e le riunioni mediante videoconferenze. Anche la Giustizia ha dovuto compiere uno sforzo per adeguarsi alla particolare situazione contingente: il Decreto 11/2020, infatti, disciplina lo svolgimento dei processi civili e penali da svolgersi sulle piattaforme web (non senza perplessità da parte degli operatori).

Fatta questa doverosa introduzione, molti cittadini chiedono informazioni sulla possibilità di stipulare atti notarili a distanza a mezzo di sistemi di videoconferenza. Preliminarmente va chiarito che l’atto notarile a distanza non deve confondersi con l’atto notarile informatico, già previsto dalla legge. L’atto notarile informatico è un atto redatto su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dalle parti alla presenza fisica del notaio; il documento digitale così formato viene conservato per un tempo illimitato in una struttura informatica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato (e non più presso lo studio del Notaio come avviene per l’atto notarile cartaceo tradizionale). L’atto a distanza si differenzia perché le parti si costituirebbero non più alla presenza fisica del notaio, bensì a distanza a mezzo di sistemi di video conferenza telematici. Va fin da subito precisato che, ad oggi, tale procedura non è ammessa dalla legge, salvo quanto si dirà tra poco per i verbali assembleari di società di capitali.

Fermo tale divieto, all’interno del notariato ne è nato un fervido dibattito sulla possibilità di introdurre anche questa ulteriore modalità procedurale per la stipula di un atto notarile. Le incognite sono tante e nello specifico ci si chiede come si possa essere certi dell’identità personale di una parte collegata a distanza o, ancora, ci si chiede come farà il notaio a capire se la persona stia agendo volontariamente o, piuttosto, la sua volontà possa essere coartata e condizionata da volontà altrui fino a temere l’eventualità della presenza di un qualche male intenzionato non visibile dalla web cam.

A prescindere dai legittimi dubbi del notariato italiano, possiamo segnalare che il notariato francese, con il recente Decreto n. 2020-395 del 3 aprile 2020, ha introdotto l'atto notarile a distanza per il periodo emergenziale superando così le “paure” appena segnalate.

La discussione in Italia è ancora aperta e particolarmente accesa, ciò nonostante, è presumibile che il futuro porterà nel notariato, non solo nazionale ma anche mondiale, la possibilità di ricevere atti notarili a distanza in quanto il progresso non può che viaggiare verso una sempre una maggiore digitalizzazione.

Va segnalato al lettore come il legislatore italiano con il c.d. Decreto Cura-Italia ha introdotto, per un periodo limitato, la possibilità di ricevere notarilmente verbali di assemblea di società di capitali a distanza firmati, anche sulla tradizionale carta, dal solo notaio. Le società, limitatamente ai verbali di assemblea dei soci, possono effettivamente accedere al servizio notarile a distanza purché il sistema di collegamento garantisca la collegialità e il principio di parità di trattamento tra soci.

Per tutti gli altri atti negoziali di privati e imprese, in attesa che il legislatore assuma una decisione sull’atto a distanza, è comunque possibile stipularli nel rispetto delle misure sanitarie previste dai regolamenti. In particolare, oltre a presenziare davanti al notaio con mascherina e guanti in lattice, si devono adottare tecniche finalizzate ad evitare il più possibile assembramenti tra persone. Pertanto, durante la fase di emergenza sanitaria all’atto potranno presenziare solo le persone firmatarie, senza accompagnatori; si favorirà l’utilizzo di procure (soprattutto nel caso l’atto debba essere firmato da soggetti provenienti da regioni diverse); si favorirà, ove consentito dalla legge, la tecnica della c.d. doppia autentica, ossia una tecnica, diversa dall’atto pubblico, che consente ai comparenti di firmare in più momenti, anche in giorni diversi.

Guido Brotto

Notaio in Lecco

