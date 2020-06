L’app Immuni è realtà. Non appena terminata la sperimentazione in Abruzzo, Puglia, Liguria e Marche, la tanto chiacchierata applicazione voluta dal Governo per contenere il contagio da Covid19 diventa operativa per tutti gli gli italiani desiderosi di proteggersi e di proteggere gli altri dalla malattia. Può essere scaricata su Apple Store e Play Store.

Gli autori dell’app, in primo luogo sgombrano il campo da ogni dubbio in materia di privacy: «L'applicazione non raccoglie alcun dato che consentirebbe di risalire alla tua identità - scrivono sul sito immuni.italia.it - Per esempio, non ti chiede e non è in grado di ottenere il tuo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email». Confermata, inoltre, l’assenza della geolocalizzazione in quanto l'applicazione non raccoglie alcun dato e non traccia gli spostamenti in alcun modo.

Com’è possibile allora riuscire a individuare eventuali contatti con persone contagiate? Il meccanismo di funzionamento di Immuni si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy che include codici casuali. Nel momento in cui due persone che hanno scaricato l’app dovessero incrociarsi i sistemi bluetooth degli smartphone sono in grado di rilevare la distanza approssimativa tra loro e il tempo di contatto. Supponendo che una delle due persone risulti a un certo punto affetta dalla malattia, questa - con l’aiuto di un operatore sanitario - caricherà su Immuni le chiavi crittografiche che permettono di risalire ai suoi codici casuali. Ogni giorno l’app si collega al server centrale: nel momento in cui uno dei codici casuali dell’ammalato risulta essere entrato in contatto con un altro codice casuale associato a una persona sana scatta un sistema di notifiche che permette a quest’ultima di prendere le decisioni migliori per la propria salute e per quella degli altri (in primo luogo l’autoisolamento).

La decisione di scaricare l’app è libera, ma più persone installano Immuni, più sarà possibile limitare o fermare il contagio. In ogni caso, anche qualora l’applicazione non avesse successo tra gli utenti, seppur con utilizzo limitato essa contribuirebbe ugualmente a contenere la pandemia specialmente a integrazione di altre misure governative.L’app può essere utilizzata dai cittadini maggiorenni e da coloro che hanno compiuto 14 anni, previa autorizzazione dei genitori.