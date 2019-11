A Lecco, nel centro, c’è un piccolo negozietto. Una graziosisima gioielleria che è anche il negozio della mia nonna. Anche se è molto piccolo, balza subito all’occhio, grazie al luccichio di tutti i gioielli che si trovano in vetrina. Appena si entra si notano altri gioielli brillare , piccole lampade appese al soffitto e preziosi quadri sulle pareti con affianco le colorate e grandi collane e i minuti orecchini. All’ingresso, sulla destra, dove lasci il tuo ombrello bagnato quando piove, c’è uno specchio con accanto un’enorme cassaforte; quel punto è la zona più buia della stanza, perché tutti i gioielli sono all’interno di questa cassaforte. Nel mezzo di questo piccolo negozio troviamo un bancone; essendo di marmo è sempre molto freddo, ma non ci si fa nemmeno caso, perché la nonna appoggia lì gran parte dei suoi gioielli luccicanti. Vicino a questo bancone dei gioielli si trova una poltrona di color oro con i richiami i n marrone scuro, una poltrona morbidissima dove spesso i clienti si siedono a chiacchierare con la mia nonna; dietro la poltrona, ovvero dietro al bancone, c’è un piccolo posticino dove mia nonna si siede sempre e guarda le notizie sul computer, oppure sistema e aggiusta gioielli e orologi. Le pareti del negozio sono tutte vetrine con dentro tantissimi oggetti.

Per un bambino entrare in un negozio così è come se entrassero in una sala giochi, perché è pieno di piccole luci che brillano.

Entrare in quel piccolo negozio, in via Roma, mi dà sempre un po’ di gioia.

Alessandro Brambilla oggi ha 19 anni, quando ha scritto questo tema probabilmente ne aveva 12 o 13. Ottimo il giudizio che ha ottenuto dal professore. E ottimo anche il nostro, perché già a quella giovanissima età, Alessandro dimostrava di essere in possesso di un acuto spirito di osservazione. Complimenti a lui e, naturalmente, tanti auguri alla Gioielleria Gallarati.

