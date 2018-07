(Segue da pag. 28)

DOMENICA 19

ore 15

piazza Garibaldi. Aggratis Fest! Mi metto in gioco con te! Tornei di pallavolo e basket

Per iscrizioni:

pomeriggiosportivo@gmail.com

a cura di ACS-Azione Cattolica Studenti e CSI Centro Sportivo Italiano

MERCOLEDI’ 22

ore 19 - 22

piazza XX Settembre. Musica a Cena a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

SABATO 25

ore 9 - 22

Villa Gomes, via Gomes, 13

(loc. Maggianico)

Mercatino della creatività a cura dell’Ass. La Fenice

DOMENICA 26

ore 9 - 22

via Montegrappa (loc. Acquate). Mercatino della creatività a cura dell’Ass. La Fenice

MERCOLEDI’ 29

ore 19 - 22

piazza XX Settembre. Musica a Cena a cura dell’Associazione Culturale Spazio Spettacolo

ore 21

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza a cura di LTM

SABATO 1

ore 15 e 16.30

Palazzo Belgiojoso/Civico Planetario - corso Matteotti, 32

Il Sabato dei Bambini. Proiezioni e/o laboratori a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

DOMENICA 2

ore 9 - 19

via Magenta (loc. Germanedo) Mercatino della creatività a cura di Eventi New Generation

ore 10.30

Villa Manzoni, via Don Guanella, 1. Visite guidate a Villa Manzoni a cura del Gruppo Guide Lecco

ore 15 -18

piazza Padre Cristoforo

Visite guidate al Convento e alla Chiesa di Pescarenico.

Iniziativa a cura dei volontari della Parrocchia di Pescarenico

DA LUNEDI’ 3 A SABATO 8

Palazzo Belgiojoso/Civico Planetario - corso Matteotti, 32

Campus di astronomia per bambini (prenotazione obbligatoria ai Musei) a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

MARTEDI’ 4

ore 17 - 18

Biblioteca Civica “U. Pozzoli” via G. Bovara, 58. Leggere sul prato. Letture ad alta voce per i bambini da 4 a 8 anni a cura di “Leggere per gioco, leggere per amore” di Lecco

MERCOLEDI’ 5

ore 21

piazza Garibaldi. Cinema in piazza a cura di LTM

VENERDÌ 7

ore 21

Palazzo Belgiojoso/Civico Planetario - corso Matteotti, 32

Il cielo degli altri pianeti Conferenza di Loris Lazzati a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

SABATO 8

ore 11

Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, Largo Montenero, 3

Inaugurazione del pannello informativo su Don Giovanni Ticozzi

a cura del Comune di Lecco in collaborazione con ANPI e Scuola media “Don Ticozzi” - Lecco

DOMENICA 9

ore 9

partenza piazza S. Andrea, 6 (loc. Maggianico)

6a edizione Vertical del Magnodeno

con la collaborazione degli Alpini della Sezione Maggianico Chiuso, del gruppo sportivo A.S.D. Falchi Lecco e dell’Associazione Alde

ore 8 - 19

piazza XX Settembre Lecco Antiquaria Mercatino dell’antiquariato a cura di Lombardia Eventi

ore 10

ritrovo e partenza Camping Rivabella-via alla Spiaggia, 35

19a Jumbo Run Lecco a cura di Amici dei Sidecar

ore 15 -18

piazza Padre Cristoforo. Visite guidate al Convento e alla Chiesa di Pescarenico a cura dei volontari della Parrocchia di Pescarenico

DA VENERDI’ 14

A DOMENICA 30

ore 10 - 20

piazze Garibaldi, XX Settembre e Cermenati. Immagimondo 21° Festival di viaggi, luoghi e culture

a cura di Les Cultures Onlus

VENERDI’ 14

ore 18

Torre Viscontea piazza XX Settembre, 3. Inaugurazione della mostra Migranti ambientali - l’ultima illusione Fotografie di Alessandro Grassani a cura di Associazione

Les Cultures - Immagimondo

ore 21

partenza piazzale funivia Piani d’Erna. Osservazione astronomica a cura del gruppo Deep Space

SABATO 15

ore 9 - 22

via Brodolini - area parcheggio Mercatino della creatività a cura dell’Associazione La Fenice Scigamatt

ore 10

piazza Garibaldi Animazione Villaggio

ore 15

7a edizione - Corsa podistica ad ostacoli a cura della Parrocchia di Acquate

ore 15 e 16.30

Palazzo Belgiojoso/Civico Planetario - corso Matteotti, 32

Il Sabato dei Bambini. Proiezioni e/o laboratori a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

ore 21

piazza Garibaldi. Concerto in ricordo della fine della Grande Guerra a cura di Assoarma Lecco

DOMENICA 16

ore 9 - 22

via Brodolini - area parcheggio Mercatino della creatività a cura dell’Associazione La Fenice

ore 9

partenza dal Centro Commerciale Meridiana: Camminata

Manzoniana a cura di LTM

14.30 - 16.30

piazza Cermenati

Zucche giganti arrivano in città.

Pesatura delle zucche a cura del Gruppo Zucconi dell’Associazione La Colombina Casatenovo

GIOVEDI’ 20

ore 21

Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, 22. Vite di fabbrica: testimonianze sulla memoria dell’industria lecchese nel secondo dopoguerra.

Intervengono: Simona Piazza (Assessore alla Cultura, Comune di Lecco), Mauro Rossetto (Si.M.U.L.), Pinuccia Cogliardi (SPI-CGIL), Angelo De Battista (storico).

Presentazione e proiezione del documentario di Federico Videtta a cura del Comune di Lecco

VENERDI’ 21

ore 21

Palazzo Belgiojoso / Civico

Planetario - corso Matteotti, 32.

Le stelle del solstizio. Conferenza di Roberto Ratti a cura del Comune di Lecco e Ass. Deep Space

DOMENICA 23

ore 8 - 19

piazza Garibaldi Sagra delle eccellenze alimentari nella terra dei promessi sposi a cura di Promozione Confesercenti Bergamo

VENERDI’ 28

ore 21

Palazzo Belgiojoso/Civico Planetario, corso Matteotti 32

Vivere nello spazio: utopia o realtà possibile?

Conferenza di Laura Proserpio a cura del Comune di Lecco e dell’associazione Deep Space

SABATO 29

E DOMENICA 30

Centro storico di Lecco.

Tutto il Mondo a Lecco. Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture. Tavoli dei Viaggiatori, con i loro racconti ed immagini di viaggio.

Area riservata alle proposte di enti di turismo responsabile, turismo verde.

Incontri: giornalisti, studiosi, artisti dialogano con il pubblico.

Proiezioni di documentari e reportage di viaggio.

a cura di Les Cultures

SABATO 29

ore 21

sala conferenze di Confcommercio Lecco piazza Garibaldi

Concerto a tre cori del Coro Alpino Lecchese a cura della Consulta Musicale di Lecco

DOMENICA 30

ore 9 - 19

piazza Garibaldi. Mercatino

della creatività a cura di Eventi New Generation

