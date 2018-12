Venerdì sera lo Studio Comerciale Associato Dott. Villa Roberto – Dott. Rigamonti Pierfranco & Partners meglio conosciuto come Studio Villa Rigamonti, ha festeggiato il Santo Natale, come da tradizione, presso un noto ristorante di Como che per l’occasione è stato interamente riservato alla grande festa che ha riunito tutti i professionisti partners e gli oltre quaranta collaboratori dello studio distribuiti tra le società collegate operative nelle attuali sedi di Costa Masnaga (LC) – Cantù (CO) – Merate (LC) e nella prestigiosa sede di rappresentanza di Via Cavour in Lecco.

Il Dott. Pierfranco Rigamonti di carattere riservato ed autorevole, della sua Brianza ha assorbito il dogma del lavoro: «Fatica, impegno e perseveranza» e tuttora svolge la propria attività di Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente del Lavoro nonché di apprezzato Curatore Fallimentare per il Tribunale di Lecco.

Nel 1977 fonda con l’amico e collega di una vita, Dott. Roberto Villa, lo Studio Commerciale Associato Dott. Villa Roberto – Dott. Rigamonti Pierfranco con sede in Costa Masnaga, a cui faranno seguito negli anni l’apertura di ulteriori studi.

Negli anni il Dott. Pierfranco Rigamonti è divenuto un punto di riferimento per tante aziende e riservato protagonista della crescita culturale ed economica del tessuto imprenditoriale e professionale della Brianza, del Lecchese e del Comasco.

Accompagna da oltre quarant’anni le aziende nel loro lavoro, riuscendo a essere un partner gestionale, strategico e soprattutto morale.

Il dottor Roberto Villa, classe 1944, tempra di ferro, instancabile lavoratore, svolge da sempre la Sua attività di Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Contabile e Curatore Fallimentare con un entusiasmo contagioso.

In una parola: andare «al cuore» delle necessità di un’azienda, riuscendo a offrire idee e soluzioni pratiche. Un metodo di lavoro, quello del Dott. Roberto Villa che ha agevolato la dimensione internazionale, riuscendo a portare le imprese della laboriosa Brianza, caratterialmente chiuse in sè stesse, in Europa e nel mondo.

Oggi lo «Studio Villa e Rigamonti», rappresenta una realtà dinamica ed interdisciplinare poiché l’avvento della seconda generazione di professionisti ha dato nuova linfa ed ulteriore sviluppo ad una realtà professionale intellettualmente già molto vivace.

Il Dott. Roberto Villa è affiancato dalla figlia Francesca, Consulente del Lavoro e dalla figlia Veronica di professione Avvocato mentre il Dott. Pierfranco Rigamonti è supportato dal figlio Roberto, Commercialista e Revisore Legale nonché dal figlio Alessandro anch’esso Avvocato con specializzazione in diritto Tributario.

Lo studio oltre alla seconda generazione di professionisti, può contare dell’apporto fondamentale di tutto il numeroso ed esperto personale delle società partners e dell’ausilio dei Commercialisti Partners Francesco Gerosa, Federica Oggioni, Carlo Rodi, del Consulente del Lavoro Alessandro Ruso, della Dott.ssa Francesca Sironi, della Dott.ssa Elisa Garoffolo e della Dott.ssa Marta Negri.

Lo studio Villa e Rigamonti, ha da anni avviato una collaborazione con Teamsystem SpA, fornitore di software paghe e contabili, ed è stato uno degli Studi pilota nell’implementazione di Polyedro che consente alla clientela di poter interagire dalla propria sede telematicamente con gli addetti dello studio per le operazioni di data entry paghe e di contabilità.

Lo studio e le società partners hanno deciso da diversi anni orsono di operare la conservazione sostitutiva della documentazione, eliminando progressivamente gli archivi cartacei validi ai fini fiscali e civilistici, tagliando le spese di produzione ed ottimizzando i costi legati all’archiviazione.

La dematerializzazione intelligente che rispetta l’ambiente con l’obiettivo di utilizzare meno carta, meno toner è perseguito dallo Studio Villa e Rigamonti già da anni anticipando le attuali richieste del mercato.

Lo studio Villa e Rigamonti, da sempre vicino, all’associazionismo Brianzolo ha in seno a sè stesso un’area dedicata alla consulenza pro bono ed alla partecipazione a diversi eventi con scopi benefici.

In occasione della grande festa Natalizia di ieri sera, lo Studio ha presentato in via riservata ai propri collaboratori e partners il progetto pilota destinato alle nuove start-up innovative che consentirà a giovani imprenditori che presenteranno i migliori progetti imprenditoriali di potersi avvalere:

• di un bonus di ventimila euro spendibile in consulenze commerciali, legali e del lavoro presso lo studio nelle sedi di Cantù e Costa Masnaga.

• di un supporto work for equity da parte dello Studio e di investori terzi.

Del progetto pilota presentato ieri sera, durante la cena Natalizia, verrà dato più ampio risalto nel corso del nuovo anno sulla carta stampata e vi sarà una pubblicazione online sul sito www.studiovr.it con il regolamento di partecipazione destinato ai giovani start-upper.

